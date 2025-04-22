مستشارا رئيس الجمهورية ووزيرة التنمية المحلية يتابعون أعمال تطوير المنطقة الأثرية بالأهرامات

أجرت السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، واللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة تفقدية اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بعد بدء التشغيل التجريبي لأعمال التطوير للوقوف على انتظام العمل وفاعلية المنظومة الجديدة في تحسين تجربة الزائرين والتنسيق لتلافى أية ملاحظات أو معوقات بالأعمال تمهيدا للافتتاح الرسمي.

تشغيل منظومة الباصات

وخلال الجولة جرى التعرف على جميع إجراءات تشغيل مبنى مركز الزوار الجديد، وتشغيل منظومة الباصات الترددية، كما تم تناول موقف تنظيم دخول الحافلات السياحية من البوابات الجديدة، فضلا عن إجراءات تنظيم عمل الدواب داخل المنطقة الأثرية.

كما تم عرض عدة محاور أخرى تتعلق بتحسين تجربة الزوار والتفاعل، واستراتيجية التسويق والترويج، وآلية الإدارة، إلى جانب عدد من المقترحات التصميمية والطابع المعماري في تطوير المباني القائمة.

تجربة مسار الزيارة

كما أجرى مستشارو رئيس الجمهورية ووزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، تجربة شاملة لمسار الزيارة الخاص بالأفواج السياحية والزائرين للمنطقة الأثرية تضمنت المدخل المستحدث للمنطقة الأثرية والاستقبال ومحطات الأتوبيسات الكهربائية والمسارات الخاصة بها، مرورا بساحات البانوراما والمناطق التجارية والاستثمارية والمداخل الخاصة بمزارات المنطقة الأثرية ومنطقة التريض.

وعقب الجولة جرى عقد اجتماع للجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، ونقلت السفيرة فايزة أبو النجا واللواء خالد فودة خلال الاجتماع تحيات رئيس الجمهورية للحضور من الوزراء والمسؤولين والقائمين على الأعمال، وحرص على تحويل المنطقة لمقصد جذب سياحي مستدام يراعي عراقة مكوناته ويحقق طموحات الدولة.

وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للأعمال الجارية بالمنطقة الأثرية بالأهرامات؛ نظرا لما تتضمنه هذه المنطقة ومحيطها من كنوز تاريخية وأثرية فريدة، ما يستوجب وضعها دائما على أجندة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لزائريها من الأجانب والمصريين، وذلك بما يتناسب مع مكانتها وقيمتها الحضارية.

الالتزام بالخطة الموضوعة مُسبقا لنجاح التشغيل التجريبي

كما جرى الإشارة إلى أهمية تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، والالتزام بالخطة الموضوعة مُسبقا لنجاح التشغيل التجريبي وتوفير تجربة سياحية متميزة لزائري المنطقة وجعلها أكثر سهولة ويسر واستمتاع.

واستعرض اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية، توجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية وخطط العمل الخاصة بكل جهة خلال المرحلة القادمة والأدوار والمهام الخاصة بكل منها، والمتابعة الدورية ميدانيا لسرعة انتهاء كل جهة من الأعمال الموكلة لها استعدادا للافتتاح الرسمي، وذلك قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.