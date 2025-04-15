وزيرة التنمية المحلية توجه بإزالة تعديات المحال والمقاهي على الأرصفة في مصر الجديدة

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل الجولة المفاجئة التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية منال عوض مساء أمس في عدد من شوارع مصر الجديدة؛ لمتابعة ملف الإشغالات وتعدي المقاهي والمحال على الأرصفة.

وزيرة التنمية المحلية تتفقد الكوربة وميدان الإسماعيلية

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»: «الجولة كانت مفاجئة للجميع حتى للمرافقين، رئيس الحي وصل بعد بدء الجولة، وتفقدت الوزيرة مناطق شهيرة مثل الكوربة، شارع بغداد، وميدان الإسماعيلية».

وأوضح أن الوزيرة رصدت تعديات واضحة من المحال والمقاهي على الأرصفة، بجانب أعمدة إنارة غير مضاءة، ووجهت بسرعة إزالتها وإرجاع الأرصفة للمواطنين، قائلا: «ده حق أصيل للمواطن ووجهت الوزيرة رئيس الحي بتلافي كل الملاحظات فورا».

توجيهات من «التنمية المحلية» برفع الإشغالات فورًا

وأضاف قاسم، أن التعليمات لم تقتصر على حي مصر الجديدة فقط؛ بل شملت أحياء أخرى مثل مدينة نصر، مؤكدًا أن هناك توجيهات على مستوى القاهرة الكبرى وكل المحافظات، متابعًا: «منذ الصباح كل المسؤولين في محافظة القاهرة ليس فقط في مصر الجديدة، بل مدينة نصر وكل الأحياء، لديهم توجيهات برفع الإشغالات فورًا وإرجاع الأرصفة للناس، وده حق أصيل لهم».

وشدد على أن كل المحافظين عندهم تكليفات واضحة باستعادة الانضباط في الشارع وتنفيذ الإزالات فورًا.

وردًا على سؤال من لميس الحديدي حول جدوى هذه الحملات، التي كثيرًا ما تعود بعدها الإشغالات خلال 48 ساعة، قال قاسم: «الأهم هو المتابعة المستمرة، يتم حاليًا تنفيذ قرارات بالتشميع ورفع العدادات للمحال المخالفة مع مراجعة التراخيص، وأي محل دون ترخيص لن تُعاد له الخدمات إلا بعد مراجعة موقفه من خلال المركز التكنولوجي المختص».