وزيرة التنمية المحلية توجه بغلق الكافيهات والمطاعم المخالفة في حي مصر الجديدة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في جولة ليلة مفاجئة مساء اليوم، عددا من شوارع حي مصر الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي مخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وبدأت جولة وزيرة التنمية المحلية بمشاركة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة وعدد من العاملين بالقطاع، بالمرور الميداني على شوارع «الكوربة - البغدادي ـ إبراهيم اللقاني - سيد عبد الواحد»، كما جرى المرور على ميدان الإسماعيلية وتبين وجود عدد كبير من الإشغالات بجميع المناطق التي تم المرور عليها وكذا تدهور حالة الأرصفة وأرضيات الإنترلوك وأعمدة الإنارة غير الصالحة وعدم وجود دور فعال لحي مصر الجديدة في التصدي لتلك الملاحظات وإيجاد حلول لها، كما جرى رصد وجود عدد من الورش والمحلات غير مرخصة بالعقارات المطلة على شارع إبراهيم اللقاني.

قطع المرافق عن الأنشطة المخالفة

ووجهت الدكتورة منال عوض خلال جولتها المفاجئة، رئيس حي مصر الجديدة؛ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق وتشميع الكافيهات والمطاعم المخالفة بتلك المناطق وقطع المرافق فورا.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على عدم السماح بإشغال الطريق أو الأرصفة لتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات يوميا، موجهة بسرعة مراجعة الموقف الخاص بتراخيص الورش والمحلات بشارع إبراهيم اللقاني والعقارات المطلة عليه ومدى قانونيتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.

وزيرة التنمية المحلية تطالب برفع كفاءة بعض الأرصفة

وطالبت وزيرة التنمية المحلية بالبدء الفوري برفع كفاءة بعض الأرصفة وأعمال الإنترلوك لعدد من الشوارع للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمرور الفعلي للحي بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات بصورة دورية، بالإضافة إلى ضرورة وضع تصور أو آلية من حي مصر الجديدة لتلك المحلات لتجميل نطاق الحي والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي.

ووجهت منال عوض، قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بمتابعة القرارات والتوجيهات التي طالبت بها الحي والعرض عليها بما تم اتخاذه.