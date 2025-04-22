أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم دورات تدريبية للكوادر الأمنية بالتعاون مع الصليب الأحمر

استضافت أكاديمية الشرطة، بمقر مركز بحوث الشرطة، فعاليات دورة تدريبية نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في الفترة من 14 حتى 17 أبريل 2025، بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة.

تناول البرنامج التدريبي عددًا من الموضوعات المهمة؛ أبرزها العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد السلوك والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، بالإضافة إلى مبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، ودعم جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في المجال الأمني.