وزير الصحة: خطة وطنية شاملة لتحسين جودة خدمات الغسيل الكلوي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، لمناقشة عدد من المشروعات والمقترحات ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض خلال الاجتماع خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الغسيل الكلوي، واطلع على آخر تطورات منظومة «نفرو مصر» ومشروع مجمع الرعايات المركزة، إضافة إلى متابعة جهود ميكنة عدد من المستشفيات الحكومية.

مقترح بتعديل اللوائح المنظمة لتقديم جلسات الغسيل الكلوي

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير تابع مؤشرات الأداء في مشروع مجمع الرعايات المركزة، الذي نجح حتى الآن في تقديم خدماته لـ5111 مريضًا، بإجمالي 42 ألف ليلة علاجية، كما ناقش الاجتماع مقترح تعديل اللوائح المنظمة لتقديم جلسات الغسيل الكلوي بهدف تسهيل حصول المرضى على الخدمة ضمن المنظومة الحديثة.





وفي إطار خطط الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات، بحث الاجتماع مشروعًا لتوطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوي بالشراكة مع شركات وطنية، وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية إحراز تقدم ملموس في هذا المجال الحيوي؛ لما له من أثر مباشر على الأمن الصحي المصري.

حصر الأصول والموارد غير المستغلة

في السياق ذاته، عرض الدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات خلال الاجتماع مقترح تشكيل لجنة تضم مجموعة من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها بهدف حصر الأصول والموارد غير المستغلة، ووضع آليات للاستفادة منها بكفاءة أعلى.



وأوضح سعفان، أن من أبرز فرص التطوير المتاحة تلك المتعلقة بالمستشفيات المغلقة، والمشروعات الصحية غير المكتملة، والمنشآت منخفضة التردد، والمرافق غير المستغلة بالكامل، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المرتبطة بخدمات الأشعة، والمعامل، والإسعاف، ومنظومة الألبان، والمبادرات الصحية، والغسيل الكلوي.





وأوضح أن المرحلة الأولى من تنفيذ خطة التطوير تنطلق في خمس محافظات هي قنا، والإسماعيلية، والفيوم، والغربية، والأقصر، على أن يُجرى تعميم التجربة تدريجيًا في باقي المحافظات، وفقًا لنتائج التقييم ومعدلات الإنجاز المحققة.