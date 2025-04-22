مساعد وزير الصحة: الجوائح العالمية والأزمات أظهرت صمود النظام الطبي بمصر

مساعد وزير الصحة: الجوائح العالمية والأزمات أظهرت صمود النظام الطبي بمصر

مساعد وزير الصحة: الجوائح العالمية والأزمات أظهرت صمود النظام الطبي بمصر

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية، إن الوزارة تواصل متابعة جودة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الوزارة كانت تتولى تقديم الخدمة ومراقبتها، بالإضافة إلى شراء الأدوية ومراجعتها، إلا أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد يساهم في تغيير مسار القطاع الصحي وزيادة عدد مواقع تقديم الخدمات الصحية، ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة.

وأضاف أن هناك ثلاث هيئات تعمل ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، بعضها يقدم الخدمة، والبعض الآخر يمولها، فيما يتولى البعض مراقبتها واعتمادها.

صمود النظام الصحي المصري وسط الأزمات

وأوضح خلال كلمته بفعاليات المنتدى السنوي الأول لسلاسل إمداد الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الجوائح العالمية والأزمات الصحية أظهرت صمود النظام الصحي المصري، في الوقت الذي انهارت فيه أنظمة صحية كبرى.


وأضاف مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، أن سلاسل الإمداد كان لها دور كبير في مواجهة تلك الجوائح، وهي أساس تقديم وتوفير الخدمة الصحية، وتتويج لجهود الدولة المصرية في القطاع الصحي المصري، مهما كانت الظروف الوطنية والإقليمية والدولية، وهدفها الأول هو توفير خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا