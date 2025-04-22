قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية، إن الوزارة تواصل متابعة جودة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الوزارة كانت تتولى تقديم الخدمة ومراقبتها، بالإضافة إلى شراء الأدوية ومراجعتها، إلا أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد يساهم في تغيير مسار القطاع الصحي وزيادة عدد مواقع تقديم الخدمات الصحية، ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة.

وأضاف أن هناك ثلاث هيئات تعمل ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، بعضها يقدم الخدمة، والبعض الآخر يمولها، فيما يتولى البعض مراقبتها واعتمادها.