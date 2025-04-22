قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية، إن الوزارة تواصل متابعة جودة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الوزارة كانت تتولى تقديم الخدمة ومراقبتها، بالإضافة إلى شراء الأدوية ومراجعتها، إلا أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد يساهم في تغيير مسار القطاع الصحي وزيادة عدد مواقع تقديم الخدمات الصحية، ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة.
وأضاف أن هناك ثلاث هيئات تعمل ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، بعضها يقدم الخدمة، والبعض الآخر يمولها، فيما يتولى البعض مراقبتها واعتمادها.
صمود النظام الصحي المصري وسط الأزمات
وأوضح خلال كلمته بفعاليات المنتدى السنوي الأول لسلاسل إمداد الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الجوائح العالمية والأزمات الصحية أظهرت صمود النظام الصحي المصري، في الوقت الذي انهارت فيه أنظمة صحية كبرى.
وأضاف مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، أن سلاسل الإمداد كان لها دور كبير في مواجهة تلك الجوائح، وهي أساس تقديم وتوفير الخدمة الصحية، وتتويج لجهود الدولة المصرية في القطاع الصحي المصري، مهما كانت الظروف الوطنية والإقليمية والدولية، وهدفها الأول هو توفير خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.