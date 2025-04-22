أسعار الذهب عيار 21.. أسباب وراء الار أسعار الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. تحديث جديدتفاع الكبير منها قرارات ترامب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، تحديثا جديدا؛ إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4910 جنيهات للشراء، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة المصرية، 5 آلاف و611 جنيهًا للشراء، و5 آلاف و577 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 4 آلاف و910 جنيهات للشراء، و4 آلاف و880 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 5144 جنيها للشراء، و5113 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 4209 جنيهات للشراء، و4183 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 3273 جنيهًا للشراء، و3252 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 39 ألفًا و280 جنيهًا للشراء، و39 ألفًا و250 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3374 دولارا للشراء، و3373.5 دولار للبيع.