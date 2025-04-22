«الأوقاف»: الرئيس السيسي يمتلك رؤية ثاقبة للمستقبل تجعله يقرأ التحديات بدقة

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك رؤية ثاقبة للمستقبل، تجعله يقرأ التحديات بدقة، وهو ما يدفع مؤسسات الدولة لرسم حلول عملية قابلة للتطبيق، لأن من يبدأ لا يتأخر، خاصة أن هناك ملفات ظلت مؤجلة لعقود طويلة، ومن بينها ملف تجديد الخطاب الديني.

وأوضح «رسلان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، في برنامج اليوم المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هذا التجديد لا يتعلق فقط بالألفاظ، بل بالفكر الذي يُنتج هذه العبارات، ولهذا تشارك وزارة الأوقاف بشكل فعّال في الدورات التأهيلية المقدمة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية مثل باقي مؤسسات الدولة.

وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي شملت ترك الجوانب الفنية والتخصصية لكل مؤسسة معنية بالأمر، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك دورة مخصصة لموظفي وزارة العدل، فالأمر يقتضي أن تتولى الوزارة وضع المناهج المتعلقة بالقانون وترشيح المحاضرين، وهو ما ينطبق أيضًا على وزارة الأوقاف، التي حدّدت بدورها المناهج والمراجع العلمية الخاصة بالدراسات الشرعية واللغوية، وقامت بترشيح نخبة من كبار العلماء لتقديم المحاضرات للأئمة المشاركين في هذه الدورات.