تعديل مروري على محور أبو ذكري بالإسكندرية بسبب أعمال الصيانة.. اعرف الأماكن والطريق

تعديل مروري على محور أبو ذكري بالإسكندرية بسبب أعمال الصيانة.. اعرف الأماكن والطريق

تعديل مروري على محور أبو ذكري بالإسكندرية بسبب أعمال الصيانة.. اعرف الأماكن والطريق

كتب- كيرلس مجدى:

أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان رسمي، بدء تنفيذ أعمال صيانة بفواصل كوبري «العموم والنوبارية» على محور أبو ذكري في اتجاه الساحل الشمالي، بداية من الثلاثاء 22 أبريل 2025، على أن تستمر الأعمال لمدة 20 يومًا.

تحويل حركة السير على محور أبو ذكري

أوضح البيان أن محور أبو ذكري سيعمل في اتجاه سير واحد فقط لخدمة الاتجاهين، بهدف تمكين فرق الصيانة من أداء مهامها بأمان وسرعة، ويأتي هذا الإجراء المُؤقت ضمن خطة المُحافظة للحفاظ على البنية التحتية ورفع كفاءة الكباري الحيوية التي تخدم مسارات النقل السريع والمُتجهين إلى مناطق الساحل الشمالي.

مناشدة للمواطنين والسائقين

ووجهت المحافظة نداءً مهما للمواطنين بضرورة الالتزام التام بالتعليمات المرورية، ومُراعاة العلامات الإرشادية والحواجز الأمنية الموضوعة بمحيط الأعمال، حفاظًا على سلامة الجميع، سواء من السائقين أو العاملين بالموقع.

كما ناشدت إدارة المرور جميع السائقين بتقليل السرعة واتباع التحويلات المرورية التي سيتم توضيحها باللافتات التوضيحية لضمان انسيابية الحركة المرورية طوال فترة العمل.

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