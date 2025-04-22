افتتاح مشروعات استثمارية بمركز التنمية الشبابية في شبرا الخيمة الأسبوع المقبل

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأسبوع المقبل، سلسلة مشروعات تطويرية جديدة بمركز التنمية الشبابية والرياضية في شبرا الخيمة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحويل المراكز الشبابية إلى نقاط جذب استثمارية واجتماعية.

دعم مركز التخاطب بأحدث الأجهزة

وأبرز المشروعات المقرر افتتاحها مركز التخاطب لذوي الهمم، والمجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية وبطاقم متخصص لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قاعة مناسبات متعددة الأغراض مصممة لاستضافة الفعاليات الثقافية والاجتماعية، ومنطقة ملاهي حديثة تستهدف جذب العائلات والأطفال لتعزيز التفاعل المجتمعي.

كما تتضمن المشروعات أيضا تطوير حمام السباحة والملاعب، وتشمل صيانة شاملة وتركيب أنظمة إضاءة متطورة، إضافة إلى 5 صالات رياضية متخصصة، تشمل صالة للإسكواش، وصالة للمنازلات، وصالة جيم مجهزة بأحدث المعدات.

وتهدف هذه المشروعات إلى جذب استثمارات جديدة بعد نجاح المشروعات السابقة في زيادة العوائد المالية للمركز، ما جعله أحد أكثر المراكز ربحية في مصر.

رؤية مصر 2030

من جانبه، أكد المستشار محمد علاء رئيس المجلس التنفيذي للمركز، أن هذه المشروعات تأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع الشباب في صلب أولوياتها، قائلًا: وزارة الشباب والرياضة تستهدف تحويل المراكز الشبابية إلى نقاط إشعاع تنموي، تجمع بين الاستثمار الاقتصادي والخدمة المجتمعية، وتعزز قيم الانتماء لدى النشء.

في ذات السياق، أوضح أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتسويق الرياضي ونائب رئيس المجلس التنفيذي، أن الأثر المتوقع اقتصاديًا من تطوير المركز هو زيادة العوائد المالية عبر جذب شراكات استثمارية وزيادة الإقبال على الخدمات بالإضافة إلى خلق بيئة داعمة للإبداع الرياضي والثقافي، خاصة للأطفال والشباب، واكتشاف الموهوبين رياضيا ودعمها من خلال البنية التحتية المُطورة.

دعم مكثف للأنشطة الرياضية والشبابية

وأضاف يسري عبدالعزيز، عضو المجلس التنفيذي للمركز، أن هذه الخطوة تدعم توجهات الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة خاصة في المناطق الحضرية التي تحتاج إلى دعم مكثف للأنشطة الرياضية والشبابية لحماية الأجيال الجديدة تعظيما لمقاصد الجمهورية الجديدة، لاسيما أن الرياضة المصرية أصبحت أمن قومي.



وقال السعيد إبراهيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة وعضو المجلس التنفيذي للمركز، إن مركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة أحد أبرز مشروعات وزارة الشباب والرياضة الناجحة في القليوبية، حيث نجح في تحقيق أرباح قياسية خلال السنوات الماضية بفضل مشروعات سابقة ركزت على التنويع في الخدمات وجذب شرائح مجتمعية متنوعة.