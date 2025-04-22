أحمد موسى: منطقة سانت كاترين تستقبل كل أصحاب الديانات.. ولدينا نباتات نادرة

كتب: شريف سليمان

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن منطقة سانت كاترين تستقبل كل أصحاب الديانات، وموقع التجلي الأعظم بقعة مباركة غير موجودة في العالم.

وتابع خلال تقديم حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، من مشروع التجلي الأعظم والأوحد بسانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، أن مصر تمتلك نباتات نادرة في سانت كاترين.

سياح من كل دول العالم يأتون إلى منطقة التجلي الأعظم للتبارك

وأوضح أن هناك سياحا يأتون من مختلف دول العالم من أجل التبارك في منطقة التجلي الأعظم، حيث التقى رحلات سياحية من كل دول العالم لزيارة سانت كاترين، لافتا إلى أن سانت كاترين مصدر جذب حقيقي للسياحة، لكن الفنادق في سانت كاترين كانت متواضعة قليلا ولكن حاليا تم تطويرها.

وشدد أحمد موسى، على أنه لابد من تحويل سياحة اليوم الواحد لسانت كاترين إلى مٌتعددة الأيام، حيث سيتم بناء فيها عدة فنادق بمٌواصفات عالمية.

واختتم أن سانت كاترين تستحق التطوير لأنها تحتوي على بُقعة مباركة مٌقدسة، ومن المهم أن تعلم قيمة المكان الوحيد الذي تجلي عليه الله سبحانه على وجه الأرض.