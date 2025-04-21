أحمد موسى: الحدائق امتلأت بالمصريين احتفالا بشم النسيم.. «هي دي مصر»

أحمد موسى: الحدائق امتلأت بالمصريين احتفالا بشم النسيم.. «هي دي مصر»

أحمد موسى: الحدائق امتلأت بالمصريين احتفالا بشم النسيم.. «هي دي مصر»

استعرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات من احتفالات المصريين بعيد شم النسيم، حيث شهدت الحدائق العامة في مختلف المحافظات إقبالًا واسعًا من المواطنين، اليوم الاثنين.

الحدائق تستقبل زوارها

وقال «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة صدى البلد، إن الأسر المصرية خرجت للاحتفال رغم ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن حديقة الأزهر وسائر الحدائق العامة استقبلت زوارها من مختلف الأعمار، في أجواء سادتها الفرحة والبهجة.

وأضاف: «هناك إقبال كبير على تناول الرنجة والفسيخ، وكأن اليوم أصبح يومًا عالميًا للرنجة والفسيخ، المشاهد التي نراها في كل مكان تعكس حالة من السعادة والبهجة، وهذه هي الاحتفالات الحقيقية، زمان كنا نروح حديقة الحيوان والحديقة الدولية، ودلوقتي الحدائق المفتوحة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين».

الأسر المصرية خرجت في جميع المحافظات

وأشار «موسى» إلى أن الأسر المصرية خرجت اليوم في جميع المحافظات، قائلاً: «في كل مكان في مصر، المواطنين نازلين والفرحة باينة على وجوههم.. هي دي مصر».

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