تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة البابا فرنسيس.. جولة للتهنئة بعيد الفصح

بدأ الكرادلة الكاثوليك الرومان، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاتهم في مدينة الفاتيكان، وسط أجواء من الحزن، للتحضير لجنازة البابا فرنسيس، التي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في العاشرة صباحًا بتوقيت روما في ساحة القديس بطرس، وفق ما أعلنه الفاتيكان رسميًا.

وأوضح بيان الفاتيكان، أن البابا فرنسيس، الذي بلغ من العمر 88 عامًا، توفي مساء الاثنين بعد تعرضه لسكتة دماغية مفاجئة أعقبها فشل قلبي حاد، مشيرًا إلى أنه دخل في غيبوبة قبيل وفاته بساعات.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة البابا فرنسيس

وقبل رحيله بساعات قليلة، أطلّ البابا على حشود المصلين في ساحة القديس بطرس، مباركًا لهم بمناسبة عيد الفصح، في مشهد مؤثر من شرفة الفاتيكان، ثم تجول وسطهم في سيارته البابوية وسط ترحيب وهتافات آلاف الحاضرين.

ونقل الفاتيكان على لسان ماسيميليانو سترابيتي، المساعد الشخصي للبابا في الرعاية الصحية، أن البابا تساءل قبيل خروجه: “هل تعتقد أنني قادر على ذلك؟”، في دلالة مؤثرة على إرادته في توديع شعبه حتى اللحظة الأخيرة.

ويشار إلى أن البابا فرنسيس يُعد البابا رقم 266 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، وخلف مسيرة استمرت 12 عامًا، عُرفت بطرح إصلاحات جذرية، ومواقف شجاعة في القضايا الإنسانية، خاصة ما يتعلق بالهجرة والعدالة الاجتماعية.

وتجري في الوقت الراهن مراجعة للعمليات اليومية للفاتيكان استعدادًا لاختيار خليفة البابا، حيث من المنتظر عقد مجمع الكرادلة بعد مرور 15 إلى 20 يومًا على الوفاة، ما يرجح بدء الاجتماعات في السادس من مايو المقبل.

مراسم جنازة البابا فرنسيس

وتدفقت رسائل التعزية من مختلف أنحاء العالم، في وقت أكدت فيه عدة قيادات عالمية نيتها حضور مراسم الجنازة، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.