الأب جون جبرائيل لـ«لميس الحديدي»: البابا فرنسيس شكل نقطة تحول في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية

قال الأب جون جبرائيل الدومنيكاني، المتخصص في اللاهوت العقيدي، إن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الراحل، كان شخصية غير تقليدية شكّلت نقطة تحول في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، مشيرًا إلى أنه أول بابا يأتي من أمريكا اللاتينية، وأنه تخطى النظرة المركزية الأوروبية التي سيطرت طويلًا على الفاتيكان.

البابا فرنسيس كان منحازًا دومًا للفقراء والمهمشين والمظلومين

وأوضح جبرائيل، في مداخلة من بلجيكا عبر «زووم»، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، أن البابا كان منحازًا دومًا للفقراء والمهمشين والمظلومين، وكان يؤمن بالرحمة فوق القواعد الجامدة، حتى تجاه من تراهم الكنيسة تقليديًا في موضع خطأ.

وأضاف أن البابا فرانسيس اشتهر ببساطته وتواضعه، ليس فقط بعد توليه المنصب البابوي بل حتى قبلها، إذ كان يستقل المترو ويتناول طعامه في المطاعم العامة، وظل محافظًا على تلك الروح رغم منصبه الرفيع.

جنازة البابا فرنسيس

وفيما يخص مراسم الوداع، قال الأب جبرائيل إن الجثمان ينتقل يوم الأربعاء من الكنيسة الصغيرة إلى بازيليكا القديس بطرس لتمكين الجمهور من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على أن تبدأ بعد الجنازة مباشرة فترة حداد تمتد لتسعة أيام من التأمل والصلاة، قبل بدء انتخاب البابا الجديد في السادس من مايو المقبل.

ونفى جبرائيل وجود تحنيط تقليدي لجثمان البابا فرنسيس، موضحًا أن الطب الحديث وفّر سوائل تحفظ الجثمان ما بين 7 إلى 10 أيام لعرضه أمام الجمهور.

كما كشف أن البابا أوصى بدفنه في كنيسة «القديسة مريم الكبرى» بدلاً من بازيليكا القديس بطرس، وطلب ألا يُكتب على قبره سوى اسمه فقط، دون أي نقوش أو ألقاب، في إشارة جديدة إلى رغبته أن يُعامل كإنسان عادي حتى بعد الموت.