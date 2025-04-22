الأزهر يستعد لإرسال وفد رفيع المستوى إلى الفاتيكان للمشاركة في عزاء البابا فرنسيس

أكدت مصادر مطلعة داخل مشيخة الأزهر الشريف، استعداد وفد رفيع المستوى للتوجه إلى الفاتيكان، للمشاركة في مراسم العزاء الرسمية في وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي توفي بعد مسيرة حافلة بالعطاء الديني والإنساني.

وقد نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثولوكية، الذي وافته المنية أمس بعد رحلة حياة حافلة بالعمل من أجل الإنسانية، ودعم قضايا المهمشين والمحتاجين والمضطهدين، ودفع مسيرة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.

وقد شارك الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا الراحل فرنسيس جهودا كبيرة في خدمة رسالة الإنسانية، و تطوَّرت العلاقة بين الأزهر والفاتيكان في عهده؛ بدءًا من حضور قداسته لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام عام 2017، مرورًا بتوقيع وثيقة الأخوَّة الإنسانية التاريخية عام 2019، التي لم تكن لتخرج للعالم لولا النية الصادقة، رغم ما أحاط بها من تحدياتٍ وصعوباتٍ، إلى غير ذلك من اللقاءات والمشروعات المشتركة التي توسَّعت بشكلٍ ملحوظٍ خلال السنوات الماضية، وأسهمت في دفع عجلة الحوار الإسلامي-المسيحي.