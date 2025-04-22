وزير الأوقاف السابق: الأقصى أمانة في أعناق المسلمين جميعًا.. وموقف مصر مشرف

وزير الأوقاف السابق: الأقصى أمانة في أعناق المسلمين جميعًا.. وموقف مصر مشرف

وزير الأوقاف السابق: الأقصى أمانة في أعناق المسلمين جميعًا.. وموقف مصر مشرف

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي صدر مؤخرًا تنديدًا بالانتهاكات والاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، مؤكدًا أن الأقصى أمانة في أعناق كل المسلمين، ومسؤولية تقع على كاهل العرب والمسؤولين في العالم الإسلامي.

مصر لها مواقف واضحة في الدفاع عن المسجد الأقصى

وأكد «جمعة» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامجه «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن مصر قامت بدور ريادي في الدفاع عن المسجد الأقصى، من خلال مواقفها الدبلوماسية الواضحة، معربًا عن أمله في أن تحذو الدول العربية الأخرى حذو مصر، وتُعلِي من صوتها ضد الانتهاكات التي يتعرض لها أولى القبلتين وثالث الحرمين.

الأمة الإسلامية لن تموت

وختم وزير الأوقاف السابق رسالته بتأكيده أن الأمة الإسلامية لن تموت، وأنها قادرة على النهوض رغم التحديات، قائلًا: «سنخرج من تحت الركام، وسننهض»، مشيرًا إلى أن الدولة الإسلامية الحقيقية هي التي تدافع عن المسجد الأقصى وتضع قضاياه على رأس أولوياتها.

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