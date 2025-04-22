مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: إسرائيل تنتهج سياسة خبيثة للحصول على الأراضي الفلسطينية

قال اللواء الدكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن إسرائيل تنتهج سياسة دبلوماسية خبيثة للحصول على الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال تهجير الفلسطينيين قسرًا، لتخلق واقعًا جديدًا يبرر فيما بعد مطالبتها بهذه الأراضي.

وأضاف الغباري، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن إسرائيل تُهجّر الفلسطينيين حاليًا من الضفة الغربية والقدس تحديدًا، وليس من قطاع غزة، إذ تركت غزة رسميًا منذ سنوات لكنها ما زالت تعمل على إضعافها بشكل مستمر، وهو ما يفسر القصف المتكرر وتدمير البنية التحتية والمقاومة هناك.

وأكد أن إسرائيل تحوّل أنظار العالم نحو قطاع غزة، في حين تستمر في تنفيذ مخططاتها في الضفة الغربية بهدوء، حيث هجّرت خلال العام الأخير فقط نحو 40 ألف فلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار محاولات إسرائيل توسيع نفوذها داخل الضفة الغربية التي تسميها «يهودا والسامرة»، وتعتبرها جزءًا من «الحق التاريخي» الذي تدّعيه.