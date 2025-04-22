تحديث عيار 21.. أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم بمصر

تحديث عيار 21.. أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم بمصر

تحديث عيار 21.. أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم بمصر

سجلت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، تحديثًا جديدًا في الصاغة المصرية؛ إذ انخفض سعر الذهب عيار 21 الآن ليسجل 4890 جنيهًا للشراء بخسائر 20 جنيهًا في الجرام، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة «جولد بيليون».

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاء سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، بعد أن سجل الذهب عيار 21 تحديثًا جديدًا في الصاغة المصرية، كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن في الصاغة المصرية، 5 آلاف و589 جنيهًا للشراء، و5 آلاف و555 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في بورصة الذهب نحو 4 آلاف و890 جنيها للشراء، و4 آلاف و860 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة، مقارنة مع 4910 جنيها للشراء سعر آخر تحديث.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 5123 جنيها للشراء، و5092 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 4191 جنيهًا للشراء، و4165 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 3260 جنيهًا للشراء، و3239 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 39 ألفًا و120 جنيهًا للشراء، و39 ألفًا و90 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3382 دولارا للشراء، و3381.5 دولار للبيع.

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