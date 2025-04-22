سعر النحاس اليوم في السوق المحلية والعالمية.. الكيلو بكام؟

سجَّل سعر النحاس، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، تحديثا جديدا، إذ يُعد من المعادن الأساسية المهمة التي تدخل في الكثير من القطاعات الصناعية، بداية من تصنيع السبائك والأجهزة الدقيقة والأسلاك الكهربائية، ووصولًا إلى استخدامه في صناعة العملات المعدنية.

سعر النحاس اليوم

وجاء سعر النحاس اليوم مسجل تحديث جديد في سعر الكيلو الواحد، بالأسواق المصرية والعالمية، وفقًا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن النحاس عالميًا

أظهرت البيانات، أن متوسط سعر طن النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق العالمية، سجل 10 آلاف و408 دولارًا، وتختلف أسعار النحاس في السوق المصرية، وفقًا لنوع النحاس وجودته، سواء الجديد أو الخردة.

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم

ويسجل سعر النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في السوق المصرية، نحو 530 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

فيما يتراوح سعر النحاس الأصفر الخردة اليوم في مصر بين 280 و297 جنيهًا للكيلو.

أسعار النحاس الخردة في مصر

يتراوح سعر كيلو النحاس أحمر خردة بين 350 و400 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر كيلو النحاس الخالص بين 330 و400 جنيهات للكيلو.

يتراوح سعر كيلو النحاس المخلوط 280 و300 جنيهات للكيلو.