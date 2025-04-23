استشاري تخطيط عمراني: العاصمة الإدارية صممت لتكون مركزا للمال والأعمال

منتصر سليمان



قال الدكتور سعيد حسانين٬ استشاري التخطيط العمراني، إن العاصمة الإدارية تعتبر مركزا للمال والأعمال ليس فقط على نطاق مصر، ولكن أيضًا على نطاق الدول الإفريقية والشرق الأوسط، وستكون مدينة عالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «سيكون بها حوالي مليوني موظف منهم حوالي 100 ألف موظف حكومي يقومون بالإجراءات الخدمية للمواطنيين وغيرهم من المستثمرين والعقاريين».

العاصمة الإدارية ستكون مركزا لتبادل الطاقة

وتابع: «أما من ناحية السكان، فهي تعتبر من أكبر المدن التي جرى تخطيطها بإجمالي حوالي 7 ملايين نسمة وهو بمثابة إنجاز، وبعض المسطحات سوف تزيد من المرحلة الرابعة لدرجة أنها من الممكن أن تصل إلى 8 أو 9 ملايين نسمة».

وأكمل: «تعتبر من المدن النادرة جدًا التي جرى تخطيطها في هذا العدد الهائل من عدد السكان الموجودين»٬ لافتا إلى أن توفير البنية الأساسية الاقتصادية لتكون مركزا لتبادل الطاقة وتبادل المصالح المالية، إضافة إلى تزويدها بمرفق اتصالات قوي جدًا وشبكة معلوماتية كبيرة جدًا ليس فقط على نطاق مصر ولكن على مستوى أكبر بكثير.