محافظ الجيزة: مشروعات البنية الأساسية المجتمعية توفر فرص عمل للعمالة غير المنتظمة

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم، في الحفل الختامي الذي نظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي في 6 محافظات، وهي «الإسكندرية، وبورسعيد، والشرقية، والمنوفية، والجيزة، وأسيوط» في أحد فنادق القاهرة.

دعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المجتمعية

وأكد محافظ الجيزة أنّ دعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المجتمعية كثيفة العمالة، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة، وتهيئة بيئة المناطق المستهدفة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما تسهم المشروعات في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة التي تشمل العمل اللائق والنمو الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

تحسين البنية التحتية

وأوضح المحافظ أنّ المشروعات المنفذة وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 54 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 300 ألف مواطن، واستهدفت تحسين البنية التحتية، حيث جرى تنفيذ شبكات مياه الشرب بأطوال 10.8 كيلومتر وشبكات صرف صحي بطول 2.84 كيلومتر، ورصف شوارع بالأسفلت بمساحة 17850 م²، وتبليط شوارع بالإنترلوك بإجمالي مساحات 47776 م²، وترميم وصيانة 11 مدرسة لتحسين المناخ التعليمي، حيث أتاحت 873 فرصة عمل.

وفي ختام الحفل، سلّم محافظ الجيزة درع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من باسل رحمي، تقديرًا لجهوده في دعم ونجاح برنامج التنمية المجتمعية