وزير المالية الإسرائيلي يهدد بإقالة رئيس الأركان خلال اجتماع الحكومة الأمنية

وزير المالية الإسرائيلي يهدد بإقالة رئيس الأركان خلال اجتماع الحكومة الأمنية

وزير المالية الإسرائيلي يهدد بإقالة رئيس الأركان خلال اجتماع الحكومة الأمنية

كتب: هانى حسن

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حدث بينه ورئيس الأركان صدام، خلال اجتماع الحكومة الأمنية، وأن سموتريتش هاجم رئيس الأركان بالكابينت، وقال إن من لا يمكنه تنفيذ المهام فعليه تقديم استقالته، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وأضافت وسائل الإعلام، أن سموتريتش، أعلن عدم مشاركته في إدخال أي مساعدات لوجستية إلى قطاع غزة، وهدد رئيس الأركان بإقالته إذا لم يمتثل لأوامر الحكومة بشأن المساعدات، وأن نتنياهو مسؤول عن إطلاق معركة القضاء على حماس واحتلال قطاع غزة لفرض حكم عسكري عليه.

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