إعلام إسرائيلي: جلسة الكابينت انتهت دون اتخاذ قرار بشأن توسيع القتال في غزة
إعلام إسرائيلي: جلسة الكابينت انتهت دون اتخاذ قرار بشأن توسيع القتال في غزة
كتب: هانى حسن
أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر، أن جلسة الكابينت انتهت أمس دون اتخاذ قرار بشأن توسيع القتال في غزة بسبب وجود خلافات، وأن رئيس الأركان طرح على وزراء الكابينت خطة عسكرية من أجل استمرار العملية في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
وأضافت وسائل الإعلام، أن الخطة التي عرضها رئيس الأركان أثارت جدلا واسعا وانتقادات عدد من الوزراء، وأن وزير الدفاع وآخرون عارضوا خطة رئيس الأركان وقالوا إنه يكرر أخطاء سلفه، وأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال إن رئيس الأركان غير مستعد لتنفيذ سياسة الكابينت ويمكنه الاستقالة.