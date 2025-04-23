الفنان إياد نصار: آلية اختياري للأدوار تعتمد على الإحساس.. والمسرح بيتي الأول

كتبت: رشا فؤاد

قال الفنان إياد نصار، إنه رسام في الأساس قبل دخوله عالم الفن والتمثيل، موضحا أنه أثناء دراسته في الجامعة، اتجه إلى المسرح رغم أنه تخصص فن تشكيلي، لكنه قرر التوجه إلى التمثيل باعتبار أن المسرح منزله الأول.

بداية الانطلاقة الحقيقية لإياد نصار

وأضاف إياد نصار، خلال حوار خاص مع الإعلامية آية الكفوري عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قرار الاتجاه إلى التمثيل كان مهما جدا بالنسبة له، مشيرا إلى أن «صرخة أنثى» كان أول عمل مصري له مع الفنانة داليا البحيري، ما جعله يكتشف الصناعة الفنية في مصر وفهمها جيدا، معلقا: «وجهي لم يكن معروفا في مصر في البداية، وهذا ساعدني في التحرك بسهولة وفهم اللهجة وتركيبة الشخصية المصرية، وأقمت في شوارع مصر وفي فنادق وسط البلد وجلست على المقاهي».

حريص على تمثيل أدوار لائقة

وتابع: «الشعب المصري كان مرحبا جدا باستقبالي، كما أنني حريص للغاية على وجودي في أدوار لائقة لا تضر المشاهد المصري، وآلية اختياري للدور معقدة بعض الشئ لأنها تعتمد على الإحساس أكثر من التحليل العلمي».