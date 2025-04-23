وزير الخارجية الفرنسي: يجب وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين

وزير الخارجية الفرنسي: يجب وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين

وزير الخارجية الفرنسي: يجب وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين

كتب: هانى حسن

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، مواصلة دعم العراق في المجالات كافة، دعمه خيارات العراق السيادية لبناء مستقبله، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيحضر مؤتمر بغداد: «ندعم العراق في إرادته وممارسة سيادته الكاملة على أراضيه، وتطوير القدرات العسكرية للجيش العراقي لمواجهة الإرهاب، ويجب وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين، والسماح بدخول المساعدات».
وتابع: «العراق عاد إلى دوره ويعد محركًا في استقرار المنطقة، ومن المهم ألا ينجر العراق إلى النزاعات الجارية في المنطقة».

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