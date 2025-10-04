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متحدث الخارجية الفرنسية: زيارة ماكرون إلى مصر مهمة وشاملة

متحدث الخارجية الفرنسية: زيارة ماكرون إلى مصر مهمة وشاملة

متحدث الخارجية الفرنسية: زيارة ماكرون إلى مصر مهمة وشاملة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، إن الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، واستمرت 3 أيام كانت مهمة للغاية وشاملة.

وأوضح لوموان في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أن زيارة ماكرون تضمنت شقين رئيسيين، الأول خاص بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والثاني تعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الوضع في قطاع غزة.
وأضاف أن الزيارة كانت مهمة للغاية، فقد تضمنت شقين أساسيين أولهما تعلق بالعلاقات الثنائية، حيث كانت الزيارة فرصة لمناقشة سلسلة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة المسائل الاقتصادية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال هذه الزيارة، وتم عقد منتدى الأعمال المصري الفرنسي، فضلا عن مناقشة سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات منها الثقافية والتعليمية، وبذلك كانت زيارة شاملة لمناقشة كافة القضايا الثنائية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، أن الزيارة كانت أيضا فرصة لمناقشة الخطة التي قدمتها الدول العربية للأراضي الفلسطينية مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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