إليسا تنعى صبحي عطري: الساحة خسرت إعلاميا محترفا

إليسا تنعى صبحي عطري: الساحة خسرت إعلاميا محترفا

إليسا تنعى صبحي عطري: الساحة خسرت إعلاميا محترفا


كتبت - هبة أمين:

عبرت الفنانة إليسا، عن حزنها الشديد لوفاة المذيع صبحي عطري، الذي وافته المنية اليوم بشكل مفاجئ وصادم للوسط الفني، خصوصا أن الراحل اشتهر بإجراء لقاءات حصرية ومميزة مع نجوم الفن.

وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة X ناعية صبحي عطري: "ما عندي كلام يعبر عن حزني لرحيل الإعلامي صبحي عطري، وجهه المبتسم وطريقته يللي ما بتشبه حدا بالمقابلات كانت تخليني دغري ابتسم لما شوفه".

إليسا

وفاة صبحي عطري

واستطردت: "الساحة الإعلامية خسرت إعلامي شاطر ومحترف وخلوق رح نشتاق كلنا لبصمته ووجوده، الله يصبر عائلته وزملاءه وتكون نفسه بالسما".

صبحي عطري من مواليد سوريا في عام 1977، ويعيش في الإمارات، وعمل بعدد من محطات التليفزيون العربية، وقام بتغطية عدد من الفعاليات الفنية المهمة، وأجرى لقاءات حصرية مع عدد من نجوم الفن بمختلف دول العالم.

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