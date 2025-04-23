رئيس الجامعة المصرية اليابانية: البحث العلمي القاطرة الحقيقية لدعم الصناعة

كتب- كيرلس مجدى:

أكد الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن البحث العلمي يمثل القاطرة الحقيقية لدعم الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعات الإنتاج.

جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي أُقيمت على هامش قمة QS للتعليم العالي بالشرق الأوسط 2025، والتي استضافتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت، بمشاركة نخبة من قيادات وخبراء التعليم العالي من مختلف دول العالم.

الجامعات أصبحت شريكة أساسية في بناء مجتمع المعرفة

وأوضح عدلي أن الجامعات لم تعد كيانات تعليمية تقليدية، بل أصبحت شريكة أساسية في بناء مجتمع المعرفة، عبر دعم البحث العلمي التطبيقي، وتشجيع الابتكار، وتقديم حلول فعالة للتحديات المجتمعية والصناعية. وأشار إلى أهمية توسيع التعاون بين الجامعات العربية ومؤسسة QS لتعزيز مساهمة التعليم العالي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنَّ الجامعة المصرية اليابانية تسعى لبناء نموذج أكاديمي متكامل يربط بين التعليم، والبحث، والتطبيق العملي، من خلال مراكز تميز بحثية وبرامج متقدمة تواكب التحول الرقمي والصناعات الذكية، وتخدم أولويات التنمية في مصر والمنطقة.

يذكر أن قمة QS للتعليم العالي تُعد منصة إقليمية مهمة لتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التعليم والبحث والابتكار.