كل ما تريد معرفته عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، هي جامعة حكومية مصرية، صدر لها القرار الجمهوري رقم 149 في مايو 2009 كجامعة حكومية مصرية بشراكة يابانية أساسها البحث العلمي والتعليم المتنوع، في مدينة الإسكندرية، وهي واحدة من الجامعات التي تكسب خريجيها عددا من المهارات التى تتوافق مع متطلبات العمل المستقبلية.

الجامعة المصرية اليابانية تستقبل خريجي الثانوية العامة 2021

وقال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في تصريح صحفي، اليوم، إنه تم بدء إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول بالجامعة والتى تتضمن اختبار فى اللغة الإنجليزية، والرياضيات والتفكير المنطقي، والكيمياء، والفيزياء، وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن النتائج النهائية للاختبارات ستعلن عبر الموقع الرسمى للجامعة وسترسل للطلاب عبر البريد الالكتروني.

مصروفات الجامعة المصرية اليابانية لعام 2021

قررت الجامعة المصرية اليابانية، تخفيض المصروفات الدراسية للعام الأكاديمي 2021/2022 بنسبة 25% من إجمالى المصاريف الدراسية، في محاولة للتيسير على الطلاب للالتحاق بالجامعة.

التقديم للجامعة المصرية اليابانية لعام 2021

تواصل الجامعة المصرية اليابانية، استقبال الطلاب الجدد ومازال باب التقديم بالجامعة مفتوحا وسيستفيد الطلاب الذين سيتقدمون للإلتحاق بالجامعة بهذه التخفيضات فى المصروفات الدراسية .

الدراسة في الجامعة المصرية اليابانية

وأكد الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا،‏‏ أن الجامعة تم إنشائها بالشراكة الكاملة بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية ‏ وأن مجلس الأمناء يضم 20 عضوا من الشخصيات العامة نصفها من مصر والنصف الآخر من اليابان، موضحا أن الجامعة لها 13 شراكة علمية مع كبرى الجامعات في اليابان حيث يتم الإشراف المشترك على الدراسات العليا ويشارك بالتدريس بالجامعة 100 أستاذ يابانى ‏ونتوسع في البرامج التي تخدم الصناعة وتربط الخريجين بسوق العمل.

وأوضح أن الجامعة المصرية اليابانية نموذج للجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس السيسى، مؤكدًا أن التنافس بين الجامعات المصرية يؤدي إلى تحسين منظومة التعليم العالي في مصر وأن الشعب المصري شعب ذكي ودائما يبحث عن الأفضل مشير إلى توسيع رقعة منظومة التعليم العالي وإتاحة خيارات متعددة أمام الطلبة والخريجين يعطي أفضلية للتعليم المصري في الترتيب العالمي.

مهارات يكتسبها طالب الجامعة المصرية اليابانية

ويكتسب خريجو الجامعة المصرية اليابانية عدد من المهارات الأساسية مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة والمحاسبة ومهارات اجتماعية مثل القدرة على التواصل والقدرة على العمل ضمن فريق والتفكير النقدى وسمات شخصية مثل المبادرة والالمام بثقافات الشعوب والجلد، ونظرا لأن معظم هذه المهارات والسمات لا تنقل للطالب عادة ضمن مواد التخصص فقد شملت محاور تنفيذ الخطة الاستراتيجية، الاستفادة من الخبرات اليابانية الكبرى فى هذا المحور وإعادة النظر فى إعادة صياغة المواد الاختياري ومتطلبات الجامعة بل والأنشطة الطلابية لاكساب طلاب الجامعة أكبر قدر ممكن من هذه المهارات والسمات تماشيا مع التوجهات الدولية لكبرى الجامعات العالمية.

كليات الجامعة المصرية اليابانية 2021

- كلية الهندسة

- كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات

- برامج علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات

- برنامج العمارة المستدامة

- برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي).

تنسيق الجامعة المصرية اليابانية 2021

تعلن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST عن الحد الادني للقبول بالجامعة وفقا لما يلي:-

-برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) ٨٠٪

- كلية الهندسة ٧٠٪-

-برنامج هندسة العمارة المستدامة ٧٠ ٪

- برامج علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ٦٥٪

- كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات ٥٥٪

الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة المصرية اليابانية 2021

-يشترط اجتياز الطالب امتحانات القبول المؤهله لكل كلية.

- أن يكون حاصل على مجموع القبول بالكليات المعلن عنها

- خريجي الثانوية العامة 2021

عنوان الجامعة المصرية اليابانية 2021

تقع الجامعة اليابانية المصرية في دار الضيافة بالجامعة اليابانية، المجاورة الثانية، حوض سكرة وأبو حمد، قسم برج العرب، غرب الإسكندرية.