ضبط متهم ببيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الدقهلية

ضبط متهم ببيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الدقهلية

ضبط متهم ببيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية، بعد ثبوت تورطه في الترويج لبيع الألعاب النارية عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب الفحص، تم تحديد وضبط المتهم، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبحوزته 605 قطع ألعاب نارية متنوعة الأحجام والأنواع. وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.

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