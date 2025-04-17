كشف ملابسات منشور ترويجي لبيع الألعاب النارية وضبط المتورطين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية.

عقب الفحص، تم تحديد وضبط القائم على النشر، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزته 150 قطعة ألعاب نارية. وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقرّ بتحصله عليها من عاطل تم ضبطه أيضًا، حيث عُثر بحوزته على 350 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتستمر الجهود الأمنية لضبط المخالفين وحماية المجتمع.