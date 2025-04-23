أستاذ علوم سياسية: المجتمع الدولي لم يستطع تقويض جرائم الاحتلال الإسرائيلي فى غزة

أستاذ علوم سياسية: المجتمع الدولي لم يستطع تقويض جرائم الاحتلال الإسرائيلي فى غزة

أستاذ علوم سياسية: المجتمع الدولي لم يستطع تقويض جرائم الاحتلال الإسرائيلي فى غزة

كتب: منتصر سليمان

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن المجتمع الدولي لم يستطع تقويض الاحتلال من ارتكاب الجرائم في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًة: «فكرة الحديث عن الآليات والتحركات وخطة تنفيذية للمجتمع الدولي أصبح حديثا أكثر هشاشة، حيث أن المجتمع الدولي لا يملك آليات نافذة، ولكنه يملك أوراق ضغط كاملة يمكن من خلالها محاصرة التمدد من جانب جيش الإحتلال الإسرائيلي، ولكن يعول على العديد من الرهانات التي يمكن من خلالها مقايضة الموقف الإسرائيلي».

وتابع: «نتحدث حاليا عن تغيير جذري في الملامح السياسية والأمنية لخريطة الشرق الأوسط، جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة اليمين المتطرف فندت ما يتعلق ببنك الأهداف أو تصورتها فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة».

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