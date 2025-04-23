عضو «إفريقية النواب»: مصر حريصة على تدعيم علاقاتها مع جيبوتي

أكدت الدكتورة نيفين حمدي عضو لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، حرص الدولة قيادة وحكومة على تدعيم علاقاتها بدولة جيبوتي، لما تمثله من أهمية خاصة في السياسة المصرية علي المستوي التاريخي والاستراتيجي الممتد، ففي حين تمثل مصر البوابة الشمالية لمضيق باب المندب فإنّ جيبوتي بمثابة البوابة الجنوبية لها.

تعزيز العلاقات الثنائية

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان عنها اليوم، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرسمية إلى جيبوتي، ستشهد مباحثات ثنائية مع أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيلة، تتناول خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، مشيرة إلى أنّ الزيارة تضيف إلى رصيد العلاقة الأخوية بين البلدين التي أخذت في التنامي المتزايد خلال الفترة الأخيرة وتعزز دور مصر الريادي في القارة الإفريقية.

وأضافت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، أنّ زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الجيبوتية، تأتي ضمن جولة دبلوماسية رئاسية تهدف لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتبادل الرؤى حول المستجدات والتطورات الطارئة على الساحة الإقليمية والإفريقية والدولية، فضلا عن سبل تطوير الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتابعت أنّ الزيارة تؤكد اهتمام الرئيس السيسي بالعلاقات الإفريقية بما يصب في صالح مصر، خاصة أنّ علاقة مصر بجيبوتي تمتد لعقود تاريخية سابقة وليست جديدة، مؤكدة أنّ حفاوة استقبال رئيس جيبوتي للرئيس السيسي يعكس تقدير الرؤساء الأفارقة لمصر وحرصهم على التعرف على وجهة نظر مصر ومواقفها تجاه مختلف القضايا التي تهم القارة السمراء وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في إفريقيا.

القضية الفلسطينية على رأس المناقشات

وكشفت عن تصدر عدد من القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومستجداتها وصولا إلى توافق الرؤي بين الزعيمين بشأن ضرورة اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مرورا بأهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم للقضية وفق المرجعيات الدولية، إضافة إلى التطرق حول الأحداث في السودان والصومال وإثيوبيا وما يتعلق بموقف السد الإثيوبي.