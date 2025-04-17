رئيس الوزراء يشيد بالإدارة الحكيمة لرئيس مجلس النواب خلال المناقشات

رئيس الوزراء يشيد بالإدارة الحكيمة لرئيس مجلس النواب خلال المناقشات

رئيس الوزراء يشيد بالإدارة الحكيمة لرئيس مجلس النواب خلال المناقشات

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر والتقدير للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكمية للمناقشات في المجلس وسعة صدره وفتح باب النقاش لكل الأطراف في كافة القوانين سواء المؤيدين أو المعارضين، والخروج بقوانين تعكس المناخ الديمقراطي، وسماحة بكافة الآراء في حدود الأعراف والقانونين وعدم سماحه بأي تجاوز.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي: الشكر أيضا لرئيس مجلس النواب على إدارته الناجحة في خروج قانون العمل إلى النور، متابعًا: «ده قانون صعب جدا لأن فيه أطراف كثيرة جدا زي الحكومة والعمال والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال، وكان فيه أراء كثيرة جدا، لكن الإدارة الناجحة من رئيس البرلمان مكنت النواب من إصدار القانون بصورته النهائية، بعد التوافق عليه مع كل الأطراف، وكله خارج في حالة رضاء عن القانون في شكلة الأخير، ويحسب لمجلس النواب في هذا الموضوع الشائك».

وتابع رئيس مجلس النواب: «بدأنا مناقشة موازنة العام المقبل، وأعلم التحديات التي أثيرت وأن جزء كبير من الموازنة مخصص لسداد الفوائد».

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