خبير سياسي: لم يتم تشكيل قوة ضاغطة تفرض على نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة

خبير سياسي: لم يتم تشكيل قوة ضاغطة تفرض على نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة

خبير سياسي: لم يتم تشكيل قوة ضاغطة تفرض على نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة

كتبت: رشا فؤاد

قال أحمد شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ كل أزمات الاحتلال الإسرائيلي اليوم يتم التعبير عنها من خلال جرائم كثيرة تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن هذه الجرائم تُنفذ في المنطقة التي تضم بادية فلسطين، كما في قطاع غزة أيضا والضفة الغربية.

مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني

وأضاف «شديد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الكرة التي تتدحرج بالمفهوم الإسرائيلي هي الكرة التي يرتكب من خلالها المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، بهدف تصدير أزمات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الداخلية إلى الشارع.

أزمات داخلية تواجه نتنياهو

وتابع: «بالتأكيد هناك أزمات داخلية تواجه نتنياهو لكن حتى الآن لم يتم تشكيل قوة أو قوات ضاغطة تفرض على نتنياهو الذهاب إلى انتخابات مبكرة»، لافتا إلى أن الحالة اليمينية في إسرائيل تتصاعد وتزداد حدة وتطرفا، إذ أن نتنياهو يواصل مهاجمة قطاع غزة صباحًا ومساءً».

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