باحث سياسي: حكومة نتنياهو ترفض إدخال مساعدات لغزة وتساوم «حماس» لتسليم المحتجزين

كتبت: رشا فؤاد

قال فراس طنينة الباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالكامل يرفضون إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أن الحكومة تساوم حركة حماس على تسليم الرهائن مقابل إدخال المساعدات.

ضغط على حماس لتسليم المحتجزين

وأضاف «طنينة»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك بعض الأصوات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطالب بإدخال المساعدات في ظل الحديث والاستنكار الدولي الرافض لهذه الجرائم، لكن حين تحدث السفير الأمريكي لدى إسرائيل أول أمس عن ضرورة الضغط على حماس من أجل تسليم الأسرى لديها عوضا عن الضغط عن إسرائيل مقابل إدخال المساعدات، ما يعني أنّ الموقف الرسمي الإسرائيلي والأمريكي منسجم تماما في استخدام المساعدات الإنسانية وحرب التجويع تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للضغط على حركة حماس لتسليم الأسرى.

حديث حكومة الاحتلال عن تهجير الفلسطينيين

وتابع: «هناك 4 وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يتحدثون بشكل عالمي عن ضرورة تهجير سكان قطاع غزة والضفة الغربية بشكل كامل وعودة المستوطنات واحتلال يهودي شامل وكامل للضفة الغربية، وبينهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير».