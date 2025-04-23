رئيس «زراعة النواب» يعلن بدء إجراءات صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعي القطن

أعلن النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن اليوم، إذ صرفت وزارة المالية مليار جنيه كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالي 3 مليارات جنيه قيمة المستحقات المتأخرة.

وقال الحصري، في تصريحات له اليوم، إنه تواصل مع سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وأكدا بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعي في عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهي محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية، ويجرى استكمال باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة.

الحكومة ملتزمة بتعهداتها أمام البرلمان بشأن مستحقات مزارعي القطن

وأضاف أن ذلك يعد خطوة مهمة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والري خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسي المستشار محمود فوزي، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، إذ أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن، وقيمتها 3 مليارات جنيه ليتم صرفها خلال أسبوعين.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المبالغ المستحقة للمزارعين في مختلف المحافظات.

الحكومة تتحمل نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن

وأكد أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التي يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه الذي كان 12 ألف جنيه للقطن في محافظات بحري و10 آلف للقطن في الوجه القبلي.