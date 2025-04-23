منهج امتحانات شهر ابريل 2025 للمرحلة الابتدائية في جميع المواد الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منهج امتحانات شهر أبريل 2025 لجميع الصفوف، إذ ستكون في المناهج الدراسية التي جرى تدريسها خلال الفترة من الأسبوع الخامس وحتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني لعام 2024-2025.

منهج امتحانات شهر أبريل 2025 للمرحلة الابتدائية

ووفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جاء منهج امتحانات شهر أبريل 2025، للمرحلة الابتدائية كالتالي:

منهج اللغة العربية امتحان شهر أبريل 2025 الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني

- المحور 3: موضوع 2

منهج كونكت امتحان شهر أبريل 2025 الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني

-Unit 7

-Unit 8

منهج الرياضيات امتحان شهر أبريل 2025 الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني

-الفصل 7

-الفصل 8: الدروس (5:1)

منهج اكتشف امتحان شهر أبريل 2025 الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني

- الفصل 1

-الفصل 2

منهج الدين الإسلامي امتحان شهر أبريل 2025 الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني

-المحور 3: العقيدة

-المحور 3: السير والشخصيات

منهج اللغة العربية امتحان شهر أبريل 2025 الصف الرابع الابتدائي

- المحور 3: موضوع 1

- المحور 3: موضوع 2

منهج كونكت امتحان شهر أبريل 2025 الصف الرابع الابتدائي

-Unit 7

-Unit 8

منهج الدراسات الاجتماعية امتحان شهر أبريل 2025 الصف الرابع الابتدائي

الوحدة الأولى

منهج ICT امتحان شهر أبريل 2025 الصف الرابع الابتدائي

المحور 3: الموضوعات (7.6.5.4.2.1)

منهج الرياضيات امتحان شهر أبريل 2025 الصف الرابع الابتدائي

الوحدة: 9

منهج العلوم امتحان شهر أبريل 2025 الصف الرابع الابتدائي

الوحدة 3: المفهوم 1

الوحدة 3: المفهوم 2

الأنشطة من (1: 8)

منهج الدين الإسلامي امتحان شهر أبريل 2025 الصف الرابع الابتدائي

المحور 3: موضوع 1

المحور 3: موضوع 2

منهج المهارات المهنية امتحان شهر أبريل 2025 الصف الرابع الابتدائي

المحور 3: الدروس (7،6,5,4,3,2,1)

منهج اللغة العربية امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الخامس الابتدائي

المحور 3: موضوع 1

المحور 3: موضوع 2

منهج الدراسات الاجتماعية امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الخامس الابتدائي

الوحدة الأولى

منهج كونكت امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الخامس الابتدائي

Unit 7

Unit 8

منهج ICT امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الخامس الابتدائي

المحور 3: الدروس (8،7,6,5,4,2)

منهج الرياضيات امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الخامس الابتدائي

الوحدة 7

الوحدة 8

منهج العلوم امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الخامس الابتدائي

الوحدة 3: المفهوم 1

الوحدة 3: المفهوم 2

(الأنشطة من 1: 4)

منهج الدين الإسلامي امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الخامس الابتدائي

المحور 3: موضوع 1

المحور 3: موضوع 2

منهج المهارات المهنية امتحانات شهر أبريل 2025 للصف الخامس الابتدائي

المحور 3: موضوع 2 (7،6,5,4,3,2,1)

منهج اللغة العربية امتحانات شهر أبريل 2025 للصف السادس الابتدائي

المحور 3: موضوع 3

المحور 4: موضوع 1

المحور 4: موضوع 2

منهج الإنجليزي امتحانات شهر أبريل 2025 للصف السادس الابتدائي

Unit 9

Unit 10

Unit 11