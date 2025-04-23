كاتب صحفي: السيسي أول رئيس مصري يزور جيبوتي «فيديو»

كاتب صحفي: السيسي أول رئيس مصري يزور جيبوتي «فيديو»

كاتب صحفي: السيسي أول رئيس مصري يزور جيبوتي «فيديو»

منتصر سليمان

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري يزور جيبوتي في عام 2021، وهذه هي الزيارة الثانية للسيد الرئيس في دلالة مهمة للتواصل المستمر والعزم المصري على تطوير وتنمية العلاقات مع جيبوتي وكل الدول الإفريقية.

الدولة المصرية معنية ببحث كل سبل دعم وتنمية العلاقات مع جيبوتي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة المصرية معنية ببحث كل سبل دعم وتنمية العلاقات مع جيبوتي، ورأينا من قبل زيارة مهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إريتريا وضمت قمة ثلاثية مع الصومال، وغيرها من جولات ولقاءات السيد الرئيس في هذا النطاق الجغرافي المهم».

وتابع: «هذه الزيارة عنوانها الأبرز هو ما يتعلق بتداعيات الوضع الإقليمي الراهن على أمن وسلامة البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وما يحدث الآن من اضطرابات ملاحية تجارية تؤثر على جيبوتي وعلى مصر».

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