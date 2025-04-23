محافظ كفر الشيخ: تدشين عدد من المبادرات النوعية دعمًا للأطباء البيطريين

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري، التي أُقيمت بالمجمع الثقافي بمدينة كفر الشيخ، تحت شعار «دور الطبيب البيطري في صحة وسلامة الغذاء ذي الأصل الحيواني»، بحضور الدكتور فتحي عبد العال، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، العميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفر الشيخ، والدكتور نشأت عبد الباري، نقيب الأطباء البيطريين، ووكلاء الوزارات الخدمية، والدكتورة ميادة مرتضى، ممثل هيئة سلامة الغذاء، ووفد الكنيسة، والأطباء البيطريين، والقيادات التنفيذية.

فعاليات الاحتفالية

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، للشيخ محمد قطب الطويل، ثم ألقى الدكتور فتحي عبد العال، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، كلمة ترحيبية أكد فيها الدور الحيوي للأطباء البيطريين في حماية الصحة العامة وضمان جودة وسلامة المنتجات الحيوانية، أعقب ذلك كلمة الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أشاد فيها بدور الطبيب البيطري في حماية الصحة العامة، لافتًا إلى أنّ رعاية الحيوان وسلامة الغذاء من تعاليم الدين الحنيف، وتلتها كلمة راعي كنيسة القديسة دميانة بكفر الشيخ، عبر خلالها عن تقديره لدور الأطباء البيطريين في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الرحمة والعطاء، ثم كلمة ممثل هيئة سلامة الغذاء، وكلمة، نقيب الأطباء البيطريين.

وفي كلمته، أكد محافظ كفر الشيخ، أنّ الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطري يجسد القيمة الحقيقية لهذه المهنة الإنسانية والوطنية، التي تُعد خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان وسلامة الغذاء، وتسهم في بناء مجتمع صحي وسليم.

اهتمام غير مسبوق بتطوير كافة القطاعات

وأشار إلى أنّ الدولة تشهد اهتمامًا غير مسبوق بتطوير كافة القطاعات في كل بقعة من أرضها الطيبة، وصولًا إلى أبعد قرية وأصغر تجمع سكني، ومن بين هذه الجهود الوطنية يأتي دعم الأطباء البيطريين وتطوير البنية البيطرية، كجزء لا يتجزأ من مشروع الدولة للتحول نحو جمهورية جديدة تقوم على التنمية المستدامة، والشمول المالي، والعدالة الصحية، وتمكين المواطن المصري في كل بقعة من أرض الوطن الغالي، مثمنًا بكل فخر الدور الكبير الذي يقوم به الطبيب البيطري في مواجهة الأمراض الوبائية، وحماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وضمان سلامة الغذاء من المزرعة إلى مائدة المواطن.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ الطبيب البيطري لا يخدم الحيوان فقط، بل هو شريك أساسي في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الريفية، والنهضة الصحية الشاملة، ويعد ركيزة محورية في العديد من المبادرات الكبرى، مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» و«بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي يعتز الجميع بأن يكونوا جزءًا منها، منوهًا إلى أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الطب البيطري لما له من تأثير مباشر على صحة الإنسان والاقتصاد القومي، مشيدًا بجهود كافة العاملين في هذا القطاع الحيوي.

تدشين عدد من المبادرات النوعية بمحافظة كفر الشيخ

وفي ختام كلمته، أعلن المحافظ، عن تدشين عدد من المبادرات النوعية بمحافظة كفر الشيخ دعمًا للأطباء البيطريين وللمواطنين، من أبرزها إطلاق قوافل بيطرية لخدمة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وحملة توعوية تحت شعار «صحتنا تبدأ من صحة الحيوان»، إلى جانب تكريم النماذج المتميزة من الأطباء البيطريين، ومبادرة «البيطري في قريتي»، التي تجوب قرى المحافظة بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ ومركز البحوث الزراعية.

وقدمت مديرية الطب البيطري درع المديرية للواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تقديرًا لدعمه المستمر وجهوده في جميع القطاعات ومنها القطاع البيطري بالمحافظة.