وكيل الأزهر يقدم العزاء إلى الفاتيكان في رحيل البابا فرنسيس

وكيل الأزهر يقدم العزاء إلى الفاتيكان في رحيل البابا فرنسيس

وكيل الأزهر يقدم العزاء إلى الفاتيكان في رحيل البابا فرنسيس

زار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم، سفارة دولة الفاتيكان بالقاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة البابا فرنسيس للسفير نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة، معربًا عن خالص عزائه وصادق مواساته وناقلا تعازي الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لدولة الفاتيكان وأتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم في فقدان قداسة بابا الفاتيكان.


وأكد وكيل الأزهر أن البابا فرنسيس كان مثالًا يُحتذى في العمل الجاد والمخلص من أجل إرساء دعائم التعايش والأخوة الإنسانية حول العالم، ويُذكر له جهوده في تعزيز الحوار بين الأديان، بجانب حرصه على توطيد العلاقات مع المسلمين بشكل عام.

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