قرار حكومي مهم لزيادة الحركة الجوية وتنشيط السياحة الوافدة للمطارات

قرار حكومي مهم لزيادة الحركة الجوية وتنشيط السياحة الوافدة للمطارات

قرار حكومي مهم لزيادة الحركة الجوية وتنشيط السياحة الوافدة للمطارات

وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل، حتى 31 ديسمبر 2025 لجميع دول العالم، وذلك في إطار تشجيع شركات الطيران والسعي لزيادة الحركة الجوية، بهدف تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.

في سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالبيع في مساحة 74.45م2 الكائنة بمدينة رأس البر، لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بصناعة الأثاث بالمحافظة.

تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية

كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.

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