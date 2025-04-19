«التنمية المحلية»: مد فترة تلقي طلبات التصالح من اختصاص مجلس الوزراء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، إن مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى من اختصاص مجلس الوزراء فقط، ووزارة التنمية المحلية عليها التنفيذ، موضحا أن المهلة الحالية تنتهي أول شهر مايو المقبل.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأضاف «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن▄، أنه في حالة مد التصالح سيكون 6 أشهر أخرى للتيسير على المواطنين في تقنين أوضاعهم وإنجاز ملفات التصالح، لافتا إلى أن التنمية المحلية قدمت تيسيرات كبيرة من أجل إنجاز ملف التصالح والتسهيل على المواطنين وتشجيعهم للتقديم واستكمال مستندات التصالح المطلوبة، كما تم فتح باب التصالح لاستيعاب كل الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

طلبات التصالح في المخالفات

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من التنمية المحلية، والمحافظات تواصل تلقي طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية وتطبيق تصالح على جوجل وبوابة خدمات المحليات، للتيسير على المواطنين وتقنين الوضع.

كما ناشد المواطنين بسرعة استكمال الملفات حتى يتم البت في الطلبات من قبل اللجان الفنية حتى يستفيد المواطن من قانون التصالح.