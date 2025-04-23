«برلمانية مستقبل وطن»: مشروعات الزراعة تمت برؤية سياسية حكيمة

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، إن التوسعات التي شهدتها مصر في القطاع الزراعي تمت وفق رؤية سياسية حكيمة، ونفذتها الحكومات المتعاقبة بنجاح، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الضخمة في مشروعات استخدامات المياه.



وأضاف أنه ما يزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى استكمال، مثل ضرورة وجود منظومة متكاملة لدى وزارة الزراعة تتضمن بيانات دقيقة عن حجم الزراعات، مثل عدد الأفدنة المزروعة بالمحاصيل المختلفة، والكميات المطلوب تصديرها، حتى لا تحدث فجوات بين الإنتاج والطلب.



فيما أكد النائب أحمد شعبان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن التعاون الزراعي يمثل أحد مقومات الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية تعديل قانون الجمعيات التعاونية، قائلا إن القانون جرى تعديله لإلغاء ما يتعلق بالبعد الاشتراكي فقط، وظل على وضعه، وأتمنى من لجنة الزراعة دراسة الأثر التشريعي لتفعيله لأنه سيخدم قطاعات كثيرة.



ووجه الشكر لرئيس مجلس الشيوخ قائلاً: 80% من الموضوعات التي نُوقشت خلال الفصل التشريعي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتعظيم موارد الدولة، مشيراً إلي أن الحكومة لديها فرصة حقيقية للاستفادة من هذه الجهود، لاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية، ونحن بحاجة لتفعيل الحوكمة للتخفيف عن الناس.



وطالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب الوفد بمجلس الشيوخ، باستغلال الدعم غير المحدود الذي توفرة توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مناحي التنميه، وعلى رأسها دعم التنمية الزراعية.

وأضاف رئيس برلمانية الوفد خلال كلمته بالجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، أن هذه الدراسة قد جمعت كل الحلول والبدائل.