رئيس حزب الوفد: المصريون بعثوا رسالة إلى العالم برفض تهجير الفلسطينيين

أشاد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بالوقفات الحاشدة التي نظمها المصلون المصريون دعمًا للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأييد الموقف المصري الرافض للتهجير والمؤيد لقيام الدولة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.

مسيرات حاشدة لدعم الفلسطينيين

وقال رئيس الوفد في بيان، عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصطفى محمود، إنّ ما شاهده من تظاهرات حاشدة ترفع صور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأعلام المصرية والفلسطينية واللافتات المؤيدة لفلسطين، يدل على الوعي والشعور الوطني لدى المصريين، وتأكيدهم علي تقديم كل الدعم للرئيس والموقف المصري.

الرفض المطلق للتهجير

وأكد أن المصريين بعثوا رسالة قوية إلى العالم أجمع، مفادها تأييد ودعم الرئيس والموقف المصري الرسمي الداعي إلى الرفض المطلق للتهجير، وإعادة إعمار غزة في وجود أبنائها، والتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.