قيادي بحزب العدل: ذكرى تحرير سيناء تُحيي فينا أسمى معاني الفخر والعزة

هنأ أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ43 لعيد تحرير سيناء.