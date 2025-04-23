مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم الفنانة لبلبة ويمنحها جائزة «إيزيس»

كتبت - هبة أمين:

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، في افتتاح الدورة التاسعة التي تعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، إذ يمنحها المهرجان جائزة إيزيس للإنجاز تقديرا لمشوارها السينمائي الطويل.

وأكّدت إدارة المهرجان أنَّ مشوار الفنانة لبلة السينمائي بالغ الثراء والخصوصية، إذ بدأت مشوارها على الشاشة الفضية وهي طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، لتواصل عطائها عبر سنوات طويلة من الإبداع والتميز في تقديم العديد من الشخصيات المتنوعة، عبر مسيرة تضم 94 فيلمًا، تعاونت خلالها مع كبار المخرجين مثل أنور وجدي ونيازي مصطفى ويوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد عبدالعزيز وسمير سيف وأسامة فوزي.

وتقاسمت البطولة مع نجوم كبار مثل عمر الشريف وعادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود حميدة، ووصلت إلى قمة التوهج في أفلام مهمة مثل ليلة ساخنة وضد الحكومة و الآخر وإسكندرية نيويورك وجنة الشياطين ومعالي الوزير وحسن مرقص، كما حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العديد من الأفلام الكوميدية مثل عصابة حمادة وتوتو وخلي بالك من جيرانك واحترس من الخط.

مهرجان أسوان الدولي

وأشارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إلى أنَّ لبلبة الطفلة الشقية التي قدمت للسينما 6 أفلام أشهرها: حبيبتي سوسو و4 بنات وضابط والبيت السعيد، ونجحت بعد أنَّ أصبحت نجمة كبيرة في أن تحصد جائزة أفضل ممثلة أكثر من مرة، من بينها جائزتين عام 1996 عن دورها في فيلم ليلة ساخنة، الأولى من بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي بباريس، والثانية من مهرجان كيب تاون بجنوب أفريقيا، كما حصلت على العديد من الجوائز عن دورها في فيلم جنة الشياطين، فيما شاركت في عضوية لجنة تحكيم 16 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا و11 مهرجانًا عربيًا.

وأوضحت إدارة المهرجان أنَّ لبلبة هي نموذج رائع للفنانة الشاملة، ودرست الباليه الكلاسيكي، وقدمت كمغنية 268 أغنية، من بينها 30 أغنية للأطفال، حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا.

يُذكر أنَّ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته التاسعة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، ونقابة السينمائيين، وشركة ريد ستار