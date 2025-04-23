«فوربس» تدرج وزير الإسكان ضمن أبرز 10 مسؤولين مؤثرين في قطاع العقارات عالميًا

«فوربس» تدرج وزير الإسكان ضمن أبرز 10 مسؤولين مؤثرين في قطاع العقارات عالميًا

«فوربس» تدرج وزير الإسكان ضمن أبرز 10 مسؤولين مؤثرين في قطاع العقارات عالميًا

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن أبرز 10 مسؤولين حكوميين يؤدون دورًا مهمًا لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم، مشيرة في تقرير نشرته المجلة إلى أن الحكومات تمثل جانبًا رئيسيًا في قطاع العقارات، حيث تحدد السياسات الداعمة لهذه الصناعة، وتنظمها في الوقت ذاته.

وزير الإسكان ضمن أبرز 10 مسؤولين يؤدون دورًا لرسم ملامح قطاع العقارات

وذكرت المجلة في تقريرها أن المهندس شريف الشربيني عُيّن في منصبه الحالي وزيرا للإسكان في يوليو 2024، وفي فبراير 2025، أطلقت الوزارة الخطة التنفيذية لمبادرة «بيتك في مصر»، التي تقدّم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في المدن الجديدة، للمصريين المقيمين في الخارج، كما وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، وفي مارس 2025، مذكرة تفاهم مع جهاز مستقبل مصر لتأسيس شركة(Modon) لإدارة وصيانة وتشغيل المباني والتجمعات العمرانية والبنية التحتية.

مجلة فوربس

وجاء اختيار المهندس شريف الشربيني ضمن أبرز 10 مسؤولين حكوميين يؤدون دورًا مهمًا لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم، تقديرًا لجهوده المبذولة ورؤية وزارة الإسكان في دعم القطاع العقاري بمصر والمستثمرين والمطورين العقاريين وتقديم منتجات عقارية متكاملة، تلبي تطلعات كافة شرائح المواطنين.

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