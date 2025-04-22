وزير الإسكان يواصل جولاته بالصين بتفقد منطقة الأعمال المركزية في بكين

واصل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولاته بمناطق الأعمال المركزية الصينية بزيارة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية «بكين»، يرافقه خالد نظمي سفير مصر في بكين، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان، وشركة CSCEC الصينية.

أحدث نظم الإدارة والتشغيل والصيانة

وفي مستهل زيارته لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، أكد المهندس شريف الشربيني، أنَّ زيارته الحالية لمناطق الأعمال المركزية بعدة مدن صينية، تهدف للاطلاع على أحدث نظم الإدارة والتشغيل والصيانة، والتسويق، لتلك المناطق، والاستفادة منها في مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح كامل عن مكونات المشروع، ثم تفقد المكون التجاري والإداري بالمشروع، بجانب التعرف على مساحات المباني وطرق ونظم التشغيل والصيانة.

مجالات البناء والتشغيل والصيانة

واطلع وزير الإسكان، على ما حصلت عليه شركة CSCEC الصينية من جوائز في مجالات البناء والتشغيل والصيانة، والشهادات التي حصلت عليها في العديد من المشروعات بعدة دول، بجانب التعرف على النظم الخاصة بإدارة المرافق وتوليد الطاقة وكذا إجراءات الحماية من الحرائق.



وقال المهندس شريف الشربيني: «هذا المشروع يتشابه مع المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونعمل على نقل تجارب الإدارة والتشغيل الناجحة، كما نستهدف في الوقت نفسه العمل على تدريب فنيينا وعمالنا على إدارة وتشغيل هذه المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لأول مرة في مصر».



وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، واطلع على نظم الإدارة والتشغيل بهما، كما تفقد عددا من المراكز التجارية، والترفيهية، وشاهد مراكز التحكم بها، والطوارئ، واطلع على إجراءات الأمن والسلامة، بكل مبنى، وكيفية إعداد فرق الطوارئ.



واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح من مسؤولي المركز عن نظم التشغيل والصيانة والإدارة والتسويق لمنشآت المنطقة.



وأشار المسئولون الصينيون إلى أنَّ مشروع منطقة الأعمال المركزية ببكين، يعد واحداً من مؤسسات الخدمات التجارية الراقية الشاملة التي تتمتع بأكبر حجم بناء وأعلى سعر إيجار شامل وأفضل كفاءة تشغيل مستدامة في الصين.



وأضافوا أنَّه بعد 30 عامًا من البناء والتطوير، أصبحت منطقة الأعمال المركزية ببكين التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، والتي نفذتها شركة CSCEC الصينية، التي تنفذ المنطقة المركزية للأعمال في مصر، مركزًا تجاريًا حديثًا على مستوى عالمي من الدرجة الأولى، ونافذة مهمة لسياسة الانفتاح الصينية وأنشطة التبادل الدولي، ولقد شكلت تلك المنطقة دائرة اقتصادية وتجارية ديناميكية للغاية، ولها تأثير محفز على الاقتصادات المحيطة.