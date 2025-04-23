«المركزي»: تعطيل العمل بجميع البنوك يوم 1 مايو بمناسبة عيد العمال

أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي له اليوم، موعد إجازة عيد العمال للقطاع المصرفي والبنوك العاملة في مصر.

وأوضح «المركزي»، في بيانه، أنه بمناسبة عيد العمال، تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من الخميس 1 مايو 2025.

موعد استئناف البنوك عملها عقب انتهاء الإجازة

وأوضح البنك المركزي أنه من المقرر أن تعاود البنوك العمل بعد انتهاء العطلة الرسمية وتفتح أبوابها صباح الأحد 4 مايو 2025.